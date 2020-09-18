В Екатеринбурге активисты подали заявку о проведении референдума по выборам мэра

В Екатеринбурге инициативная группа подала в избирком Свердловской области заявку о проведении референдума по возвращению прямых выборов мэров, сообщила в Facebook член движения «Тагил за перемены», экс-кандидат в гордуму Нижнего Тагила от партии «Яблоко» Надежда Журавлёва.

По её словам, к инициативе присоединились участники движения «Воля народа», а также активисты из других городов области. За последний год эта инициативная группа, которую до недавнего времени возглавлял юрист Иван Волков, пыталась около десяти раз подать документы о проведении в Екатеринбурге референдума по прямым выборам мэра, но каждый раз избирком отказывал в её регистрации.

Напомним, ранее другая инициативная группа, которую возглавляет депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков, была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области. После этого активистам удалось собрать более 15 тысяч подписей в поддержку законопроекта, 13 тысяч подписей были переданы в Заксобрание. Если аппарат регионального парламента признает их действительными, то депутаты будут обязаны рассмотреть инициативу. Как заявил Андрей Пирожков, к группе Журавлёвой они не имеют отношения, но готовы их поддержать.

Согласно исследованию фонда «Социум», 82% жителей Екатеринбурга поддерживают идею об избрании главы города на прямых всенародных выборах.