В Екатеринбурге 9 мая пройдёт театрализованная выставка-реконструкция исторических событий времён ВОВ

В Екатеринбурге 9 мая впервые пройдёт театрализованная выставка-реконструкция исторических событий времён Великой Отечественной войны «Фронтовой путь от 41-го до Победы». Инициатором мероприятия выступило командование Центрального военного округа (ЦВО).

В пресс-службе ЦВО рассказали, что в День Победы по улицам уральской столицы проедет колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами с изображением основных этапов Великой Отечественной войны: битва под Москвой, оборона Ленинграда и Севастополя, Сталинградское сражение, взятие Берлина. Также на платформах воссоздадут историческую обстановку, соответствующую периоду времени.

«В статическом показе на платформе будут участвовать скульптурные группы в исполнении артистов ансамбля песни и пляски ЦВО в одежде времён Великой Отечественной войны: пилотках, шапках-ушанках, ватниках и брюках галифе. Каждый артист будет изображать собирательный образ героя-фронтовика: девушку-радистку и зенитчицу, партизана, матроса, политрука, поднимающего батальон в атаку, и лыжника в маскхалатах», — пояснили в ЦВО.

Машины пройдут по главным дорогам Екатеринбурга со скоростью не более 10 километров в час на минимальной дистанции, тем самым создавая непрерывную картину войны: от 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года.