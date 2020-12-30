В Екатеринбурге 19-летнюю студентку приговорили к 4,5 годам колонии за сбыт наркотиков

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга огласил приговор по делу 19-летней студентки техникума «Строитель» Виктории Ибятовой, обвиняемой в покушении на незаконный сбыт наркотиков (часть 4 статьи 228.1, часть 3 статьи 30 УК РФ). Суд назначил студентке наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в колонии общего режима, со ссылкой на её адвоката Ольгу Кезик пишет Znak.com.

«Если честно, дело странное. Она признала вину, но сторона защиты обнаружила массу нарушений и поставила под сомнения следственные действия. Сотрудники и понятые указывали противоречивые сведения о следственных действиях. Есть сведения о возможной заинтересованности их участников: одна из понятых, как выяснилось в судебном заседании, проживает в квартире оперативного сотрудника, проводившего оперативно-розыскные мероприятия по делу, другой понятой является другом второго оперативника, что прослеживается по их фотографиям в соцсетсях. Кроме того, нами был отобран образец почерка понятой, эксперт дал заключение, что подпись под данными на стадии предварительного расследования не совпадает с подписью, которую она поставила в суде и которая без сомнения принадлежит ей. С учётом этого все следственные действия, по идее, должны были быть исключены из объёма обвинения и приговор должен был быть оправдательным, но суд ни один довод защиты не принял», — рассказала Ольга Кезик.

По её словам, сторона защиты намерена обжаловать это решение, но сама Ибятова пока не приняла окончательного решения — изначально ей грозило 20 лет колонии.

«Приговор очень лояльный, но мы всё равно считаем, что надо обжаловать решение суда и исследовать показания сотрудников правоохранительных органов. Есть ещё следующая инстанция, и пока они все, вплоть до ЕСПЧ, не будут пройдены, мы будем продолжать», — допускает Ольга Кезик.

Ранее Виктория Ибятова подробно рассказала изданию о своём деле: она признавала, что из-за пандемии лишилась возможности подрабатывать и в этот момент её втянули в наркоторговлю в качестве доставщика закладок. К моменту задержания она проработала около двух месяцев, из которых несколько недель пыталась выйти из этого.