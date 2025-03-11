В Екатеринбурге 15-летний школьник сбежал из дома и улетел к девушке в Москву, с которой познакомился в интернете

Подросток из Екатеринбурга познакомился в интернете с девушкой и сбежал ради неё из дома. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

6 марта мать школьника обратилась в Линейный отдел МВД России в аэропорту Кольцово с просьбой оказать помощь в поисках. Женщина объяснила, что накануне мальчик хотел отправиться в Москву к девушке, с которой он познакомился в интернете. Разрешения на поездку он не получил, а после ушёл из дома и перестал отвечать на звонки.

Переговорив с друзьями пропавшего подростка и изучив записи с камер видеонаблюдения в аэропорту Кольцово, оперативники выяснили, что ранним утром школьник улетел из Екатеринбурга в Москву (Шереметьево). Из Шереметьево путешественник уехал на такси. Вскоре был установлен конечный пункт назначения юноши, а ещё через некоторое время задержали и самого разыскиваемого.

Старшеклассник рассказал, что в свободное от учёбы время подрабатывает официантом. На личные сбережения он и приобрел билет до Москвы, где его ожидала 14-летняя подруга.

9 марта школьник вернулся домой. По месту жительства семья, в которой воспитывается мальчик, характеризуется положительно. Ранее ни родители ребёнка, ни он сам в поле зрения органов внутренних дел не попадали.