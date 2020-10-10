В Екатеринбурге 13-летняя девочка выпрыгнула из окна, чтобы бабушка не увидела её пьяной

В Екатеринбурге 13-летняя девочка выпрыгнула из окна квартиры на шестом этаже. Ребёнок выжил, но получил множественные переломы. Как пишет Е1.ru со ссылкой на источник в полиции, школьница выпивала с друзьями, а когда домой вернулась её бабушка, она испугалась и выпрыгнула в окно.

«Она перед этим пила с друзьями. Потом они разошлись, но некоторые её одноклассницы видели, как она выпрыгивала. Она испугалась, что бабушка будет ругать её за то, что пьяная. Девочка жила с бабушкой, воспитывалась ею», — предположил собеседник издания.

Соседи вызвали ребёнку скорую, приехавшие на вызов медики увезли девочку в 9-ю детскую ГКБ. Известно, что у неё переломы плеч, рук и ног.

В СК и УМВД по Екатеринбургу не стали комментировать ситуацию.