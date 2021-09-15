Общество

В Екатеринбург прилетел глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

15.09.2021 14:27
В Екатеринбург прилетел глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

В Екатеринбург прилетел генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, его самолёт Ту-134 сел в Кольцово в 13:00, пишет E1.ru. 

По данным источников издания, в городе Рогозин пробудет два дня. Встречал чиновника в аэропорту микроавтобус Mercedes без кортежа.

Официальных заявлений о прилёте главы «Роскосмоса» не было, однако, по данным источников E1.ru, Рогозин отправится в НПО автоматики, где выпускают системы управления для ракетно-космической техники, а также на одно из предприятий в Свердловской области, но название последнего пока не раскрывают. Во время уральского тура главу «Роскосмоса» будет сопровождать вице-губернатор региона Алексей Шмыков.

Ранее в Екатеринбурге уже побывали министр иностранных дел России Сергей Лавров и главврач Коммунарки Денис Проценко.

Фото: 
E1.ru
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