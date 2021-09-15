В Екатеринбург прилетел глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

В Екатеринбург прилетел генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, его самолёт Ту-134 сел в Кольцово в 13:00, пишет E1.ru.

По данным источников издания, в городе Рогозин пробудет два дня. Встречал чиновника в аэропорту микроавтобус Mercedes без кортежа.

Официальных заявлений о прилёте главы «Роскосмоса» не было, однако, по данным источников E1.ru, Рогозин отправится в НПО автоматики, где выпускают системы управления для ракетно-космической техники, а также на одно из предприятий в Свердловской области, но название последнего пока не раскрывают. Во время уральского тура главу «Роскосмоса» будет сопровождать вице-губернатор региона Алексей Шмыков.

Ранее в Екатеринбурге уже побывали министр иностранных дел России Сергей Лавров и главврач Коммунарки Денис Проценко.