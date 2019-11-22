В Екатеринбург прилетел генпрокурор Юрий Чайка

Генеральный прокурор Юрий Чайка прилетел в Екатеринбург с рабочим визитом, пишет 66.ru.

Официально программу визита Чайки не объявляют, но источники называют несколько мест, где появится генпрокурор — в частности, он побывает в Уральской государственной юридической академии, полпредстве и на встрече с местными бизнесменами в отеле Hyatt.

Юрий Чайка — особо охраняемый субъект, во время визитов в регионы его сопровождает охрана, а пути следования кортежа перекрывают.

В юридической академии Юрий Чайка встретится с однокашниками из выпуска 1976 года. В ректорате учебного учреждения пока не подтверждают приезд генпрокурора. В программу визита Чайки также входит встреча с губернаторами УрФО — под председательством генпрокурора состоится заседание коллегии по безопасности. Ожидается, что участники обсудят антитеррористическую защищенность мест массового пребывания людей на Урале. В полпредстве о визите генпрокурора ничего не говорят.

Третья встреча пройдет в отеле Hyatt — генпрокурор примет местных бизнесменов и обсудит с ними проблему с сокращением мест для размещения легальных торговых объектов в Екатеринбурге и нарушения законодательства при установлении нормативов обращения с ТКО.

В последний раз Чайка посещал Екатеринбург в мае 2019 года — он провёл совещание по вопросам реализации мусорной реформы и раскритиковал территориальные схемы обращения с отходами.