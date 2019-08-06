В Екатеринбург приехал видеоблогер Эрик Давидович

В Екатеринбург с благотворительным автопробегом приехал известный российский автоблогер Эрик Китуашвили (Давидыч), пишет E1.ru. О визите в Екатеринбург также сообщается в Instagram блогера.

«В 8:30 утра выдвинулись в Екб, через Уфу, остановка на 2 часа в Уфе на обед, и едем дальше. Магазин с нами, наклейки всем бесплатно, инфа по месту остановки в сторис. В данный момент за 100 км», — пишет Давидыч.

Как рассказала менеджер блогера Моника, Давидыч участвует в автопробеге и планирует проехать 11 тысяч километров от Москвы до Владивостока.

«Мы посещаем детские дома, общаемся с детьми с синдромом ДЦП. Закупаем необходимые для детских домов вещи, проводим активности с детьми. Привозим им медикаменты. Однако в Екатеринбурге в детский дом мы заезжать не будем, поскольку всё это очень тяжело потянуть финансово. В Екатеринбурге Эрик просто посмотрит город, посетит достопримечательности, пообщается с местными жителями. И будет съёмка для канала, на котором потом выйдет фильм. Утром 8 августа Эрик уедет в следующий город», — отметила она.

На канале Давидыча Smotra.ru, количество подписчиков которого перевалило за 3,5 млн, выходят обзоры автомобилей, социальные ролики, ранее — разоблачения коррумпированных гаишников.

В 2016 году Эрика Китуашвили посадили в тюрьму на четыре года и восемь месяцев за мошенничество, однако 6 декабря 2018 года он вышел на свободу.