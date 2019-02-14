В Екатеринбург приедет детский омбудсмен Анна Кузнецова

18 февраля в Екатеринбург прилетит уполномоченная по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова, пишет Znak.com.

Сообщается, что она проведёт встречи с общественными организациями: в областном перинатальном центре ОДКБ № 1 она будет участвовать в мероприятии для будущих и молодых родителей «Беременные посиделки», уточняют организаторы мероприятия — представители АНО «Выбор родителей». Кроме того, запланировано общение с участницами областного отделения организации «Совет матерей». Со специалистами в области здравоохранения Анна Кузнецова обсудит актуальные вопросы беременности, родов и ухода за новорождёнными. Предполагается, что визит детского омбудсмена будет однодневным.