В Екатеринбург прибыла первая партия скорых, купленных Алтушкиным, Козицыным и Симановским ко Дню города

В Екатеринбург прибыла первая партия из шести машин скорой помощи, купленных основателями фонда Святой Екатерины — главой «Русской медной компании» Игорем Алтушкиным, гендиректором УГМК Андреем Козицыным и главой компании «Сима-ленд» Андреем Симановским, со ссылкой на пресс-службу фонда пишет Znak.com.

Произведённые на заводе «Нижегородец» автомобили будут в течение примерно двух недель доукомплектовывать в компании «Технолайн». По словам представителя пресс-службы, все 30 купленных машин прибудут в Екатеринбург ко Дню города, тогда же фонд рассчитывает, что они будут переданы городской Станции скорой помощи. 30 машин обошлись бизнесменам в 134 млн рублей.

Ранее председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин рассказывал, что он совместно с директором УГМК Андреем Козицыным готов восстановить больницу скорой помощи в Зелёной Роще Екатеринбурга — по предварительным оценкам, полная реконструкция заброшенного здания и превращение его в современную, оснащённую всем необходимым больницу обойдётся примерно в 2,5 млрд рублей, первый транш председатель совета директоров «Русской медной компании» и гендиректор УГМК готовы выделить из собственных средств.