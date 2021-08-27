В Екатеринбург перед выборами приедут Сергей Лавров и Денис Проценко

В Екатеринбург на следующей неделе приедут двое из пяти лидеров списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму — 2 сентября город посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров, а 4 сентября ждут главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, со ссылкой на источник пишет Znak.com. Программа визита Лаврова и Проценко пока не известна.

️Ранее, 19 июня, на съезде ЕР президент России Владимир Путин назвал пятёрку кандидатов, которые возглавят федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму. Лидерами списка стали министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва.

Ранее поездки по регионам совершал в основном лидер списка «Единой России» — министр обороны Сергей Шойгу. На этой неделе стало известно, что Денис Проценко тоже начнёт предвыборное турне, на следующей неделе он также посетит ХМАО-Югру и Челябинскую область.