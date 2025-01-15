В Екатеринбург экс-чиновник Минсельхоза и сотрудник МЧС задержаны за выращивание конопли

В СМИ появились видеоролики с плантацией конопли, которую, по версии следствия, организовал экс-чиновник совместно с сообщниками. Игорь Крупский, бывший руководитель отдела земледелия и семеноводства министерства сельского хозяйства Свердловской области, был задержан за организацию незаконной плантации конопли в квартире своего друга, являющегося сотрудником МЧС.

По данным правоохранительных органов, Крупский вместе с сообщником занимались культивированием конопли. В ходе операции, которая была проведена спецслужбами в Белоярском районе, были изъяты 143 растения и 18 мешков с готовым к расфасовке наркотиком, сообщает URA.RU.

На кадрах видно, что наркосодержащие растения рассаживали в горшки в специальном контейнере, где также хранилось оборудование для их выращивания. В квартире третьего сообщника (Семён З. — прим. ред.), остающегося на свободе с запретом определённых действий, было обнаружено около 20 пакетиков с запрещённым веществом.

По данным источников, в отношении бывшего чиновника и сотрудника МЧС возбуждено уголовное дело по статьям 30 (Приготовление к преступлению) и 228.1 (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств) УК РФ. Игорь Крупский помещён в СИЗО до 23 февраля.