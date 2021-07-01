В Екатеринбург 5 июля прилетит глава правительства Михаил Мишустин

В Екатеринбург 5 июля впервые приедет премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин, пишет Znak.com.

По данным издания, он посетит промышленную выставку «Иннопром». Один из источников отметил, что на этой неделе в Екатеринбург приехала передовая группа, которая организует визит высокопоставленного чиновника.

Предполагается, что Мишустин осмотрит выставку, примет участие в пленарном заседании и встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Из-за приезда Мишустина в этот день будут ужесточены антиковидные меры — на выставку нельзя будет пройти только со справкой о вакцинации от коронавируса, необходимо будет сделать ПЦР-тест.