В Егоршино полицейские поймали велосипедиста с мешком конопли

Сотрудники МВД задержали у станции Егоршино велосипедиста с мешком конопли, который мужчина спрятал в большом рюкзаке, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

Поймали велосипедиста в поле рядом с железнодорожной станцией. Очевидно, кто-то сообщил о происходящем в МВД. На мужчину уже завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков» (часть 2 статьи 228 УК РФ). Ему грозит до десяти лет колонии.

«Как пояснил мужчина, дикорастущее растение он нарвал в поле для личного употребления и вёз домой. Обнаруженное растение было направлено на исследование. Согласно заключению экспертов, представленный образец является растительным наркотическим средством (марихуана) общей массой в высушенном виде 1 килограмм 340 граммов, что является крупным размером», — сообщили в Управлении на транспорте.

Во время разбирательств мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.