В Дзержинском районе Нижнего Тагила жители не могут пройти к детскому саду из-за огромных луж

На сайт администрации Нижнего Тагила в раздел «Городской контроль» поступила жалоба о том, что подход к детскому саду № 181 со стороны улицы Тимирязева затопило после проливных дождей. Жителям Вагонки пришлось прокладывать путь из подручных материалов. Кроме того, с этой стороны учреждения нет пешеходной тропинки, дорога предусмотрена только для автомобилей.
По словам представителей детского сада, здание было построено в 2014 году на болотистой местности, из-за этого асфальт стал постепенно проседать, а вода — скапливаться в углублениях. Сегодня во время объезда Дзержинского района глава города Владислав Пинаев посетил проблемный участок.
«Со службой заказчика сегодня здесь были, предварительно пока проговорили с дорожной службой прочистить водоотводной канал, попытаться отвести воду и дальше уже определиться, что необходимо. То есть либо сделать параллельно тротуар, который будет обеспечивать проход людей, поднять его немного, либо заасфальтировать именно место, где прошла просадка грунта», — рассказал врио главы администрации Дзержинского района Дмитрий Камешков.