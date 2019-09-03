В Дзержинском районе Нижнего Тагила жители не могут пройти к детскому саду из-за огромных луж

На сайт администрации Нижнего Тагила в раздел «Городской контроль» поступила жалоба о том, что подход к детскому саду № 181 со стороны улицы Тимирязева затопило после проливных дождей. Жителям Вагонки пришлось прокладывать путь из подручных материалов. Кроме того, с этой стороны учреждения нет пешеходной тропинки, дорога предусмотрена только для автомобилей.

По словам представителей детского сада, здание было построено в 2014 году на болотистой местности, из-за этого асфальт стал постепенно проседать, а вода — скапливаться в углублениях. Сегодня во время объезда Дзержинского района глава города Владислав Пинаев посетил проблемный участок.