В Дзержинском районе Нижнего Тагила орудуют автоворы: с начала года более ста краж из машин

С начала 2018 года в Дзержинском районе было совершено более ста краж имущества из легкового автотранспорта. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». Одна из последних краж произошла накануне, 5 февраля: был украден видеорегистратор из машины возле детской художественной школы на Вагонке. Чтобы достать из автомобиля устройство, грабитель разбил стекло, написала в паблике «Чёрный список Тагила» пострадавшая владелица авто.

Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на раскрытие преступлений, уже задержаны несколько подозреваемых. В начале года полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии ночных краж имущества из автомобилей в Дзержинском районе с октября 2017 по январь 2018 года. Из машин похищалось всё, что представляло какую-либо ценность: видеорегистраторы, радары, магнитолы, бортовые компьютеры, личные вещи потерпевших и даже детское удерживающее кресло.

В связи с участившимися автомобильными кражами правоохранители просят тагильчан соблюдать элементарные меры безопасности.

«Конечно, хорошо было бы, если бы машины оставляли на специально предназначенных для этого охраняемых парковках. Оставляя возле домов транспортные средства, необходимо забирать оттуда все ценные вещи, не оставлять их в салоне автомобиля. Проверить работу сигнализации», — отмечают в полиции.

Также правоохранители просят всех, кто стал свидетелем кражи из машин, сразу сообщать об этом в полицию по телефону 02, чтобы можно было раскрыть преступление по горячим следам.