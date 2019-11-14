В Дзержинском районе Нижнего Тагила на два дня отключат электричество

Как сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго», в связи с ремонтными работами специалистами «Тагилэнергосетей» будет ограничена подача электроэнергии в 9-м посёлке на Вагонке. Плановые отключения пройдут 14 и 15 ноября с 10:00 до 16:00.

«В рамках ремонтной программы ведётся замена опор и проводов воздушной линии на участке протяжённостью 5 км. Жители этого района жаловались на качество электроснабжения. На реконструкцию направлено 2,1 млн рублей. Завершить работы планируем до конца ноября. Мы просим жителей потерпеть временные неудобства и понять, что работы ведутся для повышения качества и надёжности электроснабжения», — прокомментировал АН «Между строк» главный инженер филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Игорь Павлюков.

В компании также отметили, что во время ремонтных работ энергетики столкнулись с проблемой — реконструкции препятствует самовольная застройка в охранной зоне воздушной линии. Вблизи ЛЭП местные жители возводят гаражи или другие объекты, которые мешают обслуживанию и ремонту линий электропередачи.