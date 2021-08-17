В Дзержинском районе на три дня отключат горячую воду

Сегодня, 17 августа, в Дзержинском районе Нижнего Тагила с 12:00 отключат горячую воду. Под отключение попадут 380 домов и 60 социальных объектов Вагонки и Северного посёлка. Список адресов можно посмотреть на официальном сайте города.

Невьянский филиал ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» будет проводить работы по капитальному ремонту газопровода-отвода к ГРС-1 Нижний Тагил на Северном. А на Вагонке отключения связаны с ограничениями потребления природного газа на ТЭЦ АО «НПК «Уралвагонзавод».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, горячая вода вернётся в дома Дзержинского района в пятницу, 20 августа, к 15:00.