В двух ТЦ Нижнего Тагила появились контейнеры для сбора батареек 

В двух гипермаркетах «Лента» установили эко-контейнеры компании Duraсell. Теперь у жителей Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа появилась возможность сдать отработанные батарейки и аккумуляторы.

Как сообщили специалисты отдела по экологии и природопользованию администрации города, собранные батарейки и аккумуляторы будет утилизировать специализированная компания «Мегаполисресурс». Сдать батарейки можно в ТЦ «Лента» на Уральском проспекте, 75 и Свердловском шоссе, 31а.

В составе каждой маленькой батарейки содержатся такие тяжёлые металлы, как кадмий, свинец, никель, ртуть, марганец, щёлочи. Попадая на свалку, от коррозии или механических повреждений защитный металлический слой разрушается. Выделяемые опасные вещества попадают в окружающую среду, в грунтовые воды. Как отмечают экологи, выделения из одной пальчиковой батарейки способны загрязнить до 20 метров земли и около 400 литров воды.