В ДТП в центре Нижнего Тагила пострадал ребёнок

Накануне, 14 августа, на перекрёстке улиц Серова и Пархоменко произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 38-летний водитель Lada Kalina​ двигался по улице Серова и начал сворачивать налево на улицу Пархоменко, в этот момент произошло столкновение с Daewoo Nexia под управлением 37-летнего мужчины. В результате аварии травмы различной степени тяжести получил трёхлетний пассажир отечественной легковушки. Ребёнок был госпитализирован.