В ДТП с пассажирским автобусом на Гальянке пострадал годовалый ребёнок

В 20:35 18 августа на автомобильном кольце возле ТРЦ «Кит» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и автомобиля Toyota Opa. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды Нижнего Тагила, 38-летний водитель легковушки не успел затормозить и врезался в стоящий на перекрёстке маршрутный автобус № 34.

«На момент ДТП в автобусе находились 18 пассажиров. В том числе малолетний годовалый ребёнок, который находился в детской коляске, пристёгнутый ремнём, под контролем своей мамы. В момент столкновения транспортных средств коляска, которая находилась на задней площадке салона автобуса, упала вместе с мальчиком. В связи с чем незамедлительно на место ДТП были вызваны сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи», — пояснили в дорожной полиции.

Ребёнок был доставлен в детскую городскую больницу с ушибами мягких тканей лица. После осмотра медиками малыш вместе с мамой был отпущен домой.