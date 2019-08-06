В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли шесть человек

Авария с участием микроавтобуса под Рязанью унесла жизни шести человек, со ссылкой на представителя пресс-службы регионального УМВД пишет «Интерфакс».

«По предварительным данным, около 5:30 утра в Сасовском районе микроавтобус Mercedes столкнулся с легковым автомобилем Toyota Land Cruiser Prado вблизи населённого пункта Пичкиряево. Погибли шесть человек, находившиеся в маршрутке, и ещё шестеро человек получили травмы. В легковой машине пострадали два человека», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что микроавтобус не находился на маршруте. Обстоятельства ДТП выясняются.