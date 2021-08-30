В ДТП с «Газелью» на Полевском тракте водителя раздавило в собственной машине

На 58-м километре Полевского тракта под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП — столкнулись «Газель» и ВАЗ-2111, со ссылкой на очевидцев пишет E1.ru.

«"Газель" ехала по ЕКАД со стороны Полевского тракта. ВАЗ 11-й модели с прицепом ехал навстречу. В легковушке был один человек, машина выехала на встречную полосу. После столкновения её раздавило и «Газелью», и прицепом — с двух сторон. Водитель погиб», — рассказал очевидец аварии.

В ГИБДД по Свердловской области подтвердили факт аварии и информацию об одном погибшем. По информации очевидцев, в «Газели» также пострадали четыре человека — водитель и пассажир 1977 года рождения, женщина 1980 года рождения и 16-летний парень.