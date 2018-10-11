В ДТП с автобусом в Каменске-Уральском пострадали 16 человек

Вечером 10 октября в Каменске-Уральском произошло дорожно-транспортное происшествие с 16 пострадавшими, среди которых есть дети, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД пишет Znak.com.

Сообщение об аварии поступило в полицию в 18:15 из Единой диспетчерской службы. Изначально было известно лишь то, что столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. На место выехали сотрудники скорой медицинской помощи, МЧС, несколько нарядов ГИБДД и усиленная следственно-оперативная группа под руководством начальника городского ОВД и главы городской ГИБДД.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области полковника Валерия Горелых, авария произошла в Красногорском районе возле дома 59 по улице Штукатуров. В ней пострадали автомобиль Mazda 6 и автобус марки «Богдан», следовавший по маршруту № 16 из деревни Кодинка на улицу Слесарей.

«На возвышенном участке дороги, ведущей в посёлок Чкаловский, водитель иномарки, по предварительным данным, решил совершить обгон через сплошную линию разметки, но не рассчитал время манёвра и допустил лобовое столкновение с "Богданом". От удара оба транспортных средства получили сильные механические повреждения», — прокомментировал Горелых.

Он также отметил, что самые тяжёлые травмы получил водитель легкового автомобиля — мужчина 1979 года рождения. Он попал в реанимацию, врачи боролись за его жизнь, но спасти пострадавшего не удалось. Пассажир иномарки 1982 года рождения также был увезён в больницу с места ДТП. Кроме того, в ГБ № 2 обратились 10 взрослых пострадавших, а в травмпункт — четверо несовершеннолетних.