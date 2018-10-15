В ДТП с автобусом и грузовиком под Тверью пострадали 12 человек (ВИДЕО)

В Тверской области на трассе «Балтия М9» произошла авария, в которой пострадали 12 человек, четверо из них несовершеннолетние, со ссылкой на региональный СК пишет «Дождь».

Авария произошла в районе деревни Дуброво Западнодвинского района примерно в 23 часа 14 октября, фура столкнулась с двумя легковыми автомобилями. Образовался затор, машины начали объезжать место аварии. Машины со встречного направления и рейсовый автобус остановились в ожидании проезда встречного транспорта. Грузовой автомобиль, который двигался по направлению Великие Луки — Москва, не успел затормозить перед затором и врезался в автобус. Автобус по инерции столкнулся с двумя машинами, сместив их с дороги, и врезался в прицеп грузового автомобиля.

«В момент аварии на трассе стоял сильный туман, который и способствовал возникновению ДТП. Информация о том, что в районе автоаварии есть задымление, не подтвердилась», — сказал источник ТАСС в экстренных службах.

В результате у четверых несовершеннолетних диагностировали ушибы, у остальных пострадавших — травмы различной степени тяжести. Их отправили на лечение в больницу. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.