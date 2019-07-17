В ДТП под Самарой погибла семья из Екатеринбурга (ВИДЕО)

Во вторник, 16 июля, на трассе М5 в Самарской области произошло крупное ДТП: столкнулись Lada Granta и КамАЗ, пишет 63.ru.

«Около половины третьего дня 16 июля 52-летний водитель автомобиля Lada Granta двигался по трассе М5 со стороны Уфы и выехал на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с двигавшимся во встречном направлении КамАЗом с полуприцепом, который был гружён керамзитовыми блоками и весил 17,5 тонны», — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии погибла семья из Екатеринбурга — 52-летний водитель, его 57-летняя жена и двое мальчиков 14 и 15 лет.

За рулём КамАЗа был 50-летний мужчина. Грузовик после столкновения опрокинулся в кювет, а Granta после удара продолжила движение и столкнулась с автомобилем Honda под управлением 39-летнего водителя. После этого у отечественной легковушки отлетела коробка передач и повредила ехавшую мимо «десятку» под управлением 38-летнего водителя.

Получил травмы и водитель КамАЗа. Его госпитализировали. Сейчас полицейские продолжают выяснять детали ДТП.