В ДТП под Нижним Тагилом пострадали три человека

Днём 17 января на выезде из Нижнего Тагила в районе Николо-Павловска произошло ДТП, в котором пострадали две женщины и подросток. Предполагаемой виновницей ДТП стала 45-летняя водитель Kia Venga, которая не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Daewoo Matiz под управлением 22-летнего мужчины.

14-летняя девочка была пассажиркой Daewoo, она получила ушиб грудной клетки. Водитель автомобиля — её брат, который взял подростка с собой, чтобы та не скучала дома, когда поехал в Нижний Тагил по делам. Также травмы получили водитель и женщина-пассажир Kia. Все пострадавшие госпитализированы.