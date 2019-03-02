В ДТП под Нижним Тагилом пострадали пятеро взрослых и ребёнок (ФОТО)

Вечером 2 марта в 18:45 на 15-м километре трассы Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло смертельное ДТП. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», водитель Nissan Qashqai, следуя со стороны Нижнего Тагила в сторону Верхней Салды, не справился с управлением и допустил столкновение с Nissan Teana, следующим во встречном направлении. В результате ДТП погибла 46-летняя пассажирка Nissan Qashqai. Ещё шесть пострадавших, среди которых трёхлетний ребёнок, были госпитализированы в больницы Нижнего Тагила.

На место ДТП выехал начальник ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов. Сейчас на месте происшествия работают специалисты ДПС и спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила.