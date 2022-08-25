В ДТП под Нижним Тагилом погиб бесправный водитель Ford Foсus 

Сегодня, 25 августа, около 05:00 на 10-м километре автодороги посёлок Евстюниха — село Большая Лая произошло ДТП, в котором погиб водитель иномарки. 25-летний мужчина за рулём Ford Foсus, направляясь со стороны посёлка Горноуральский в сторону села Большая Лая, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. От многочисленных повреждений он скончался на месте. Его пассажир получил травмы головы.

В отделе пропаганды ГИБДД АН «Между строк» сообщили, что водитель Ford не был пристёгнут ремнём безопасности и вылетел из авто через лобовое стекло. Его 23-летний пассажир находился на переднем сиденье, был пристёгнут. Он получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, но отказался от госпитализации.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель Ford Foсus, проживающий в Горноуральском, был неоднократно судим, а водительское удостоверение никогда не получал. По словам пассажира, они вместе употребляли спиртные напитки в квартире водителя. Когда гость решил вернуться домой, друг предложил его довезти. После медицинской экспертизы станет известно, в каком состоянии был водитель Ford Foсus во время аварии.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы МУ МВД России «Нижнетагильское», проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы.

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортом на срок 18 месяцев. За управление автомобилем в состоянии опьянения без прав на вождение предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сразу же сообщать в дежурную часть ГИБДД обо всех фактах грубых нарушений ПДД.