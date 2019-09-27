В ДТП под Нижним Тагилом из-за водителя-новичка пострадали три человека

В ДТП под Нижним Тагилом пострадали три человека, рассказали АН «Между строк» в отделении пропаганды ГИБДД. Авария произошла 26 сентября в 23:45, когда 21-летний водитель Mazda 6 ехал домой в Верхнюю Салду из Нижнего Тагила. В районе села Покровское автомобиль врезался в попутную грузовую «Газель», от удара её отбросило в кювет. После этого Mazda выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗом.

В результате аварии пострадали мужчины 18 и 20 лет, которые находились в иномарке на пассажирских сиденьях, мужчин направили в ЦГБ № 1. У них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы и ссадины. Также сегодня за помощью в больницу обратился владелец «Газели». У него диагностировали ушиб правой голени.

В ГИБДД уточнили, что владелец Mazda за рулём около трёх лет, в 2019 году он получил четыре штрафа за нарушения ПДД. Водитель грузового авто в этом году к административной ответственности привлекался 12 раз. По факту аварии организовано административное расследование.