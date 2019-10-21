В ДТП под Нижним Тагилом два человека получили серьёзные травмы (ФОТО)

На 120-м километре трассы Екатеринбург — Серов днём 21 октября столкнулись Hyundai и Opel Astra. Два человека получили серьёзные травмы.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, примерно в 15:10 28-летний автолюбитель на Hyundai, следуя со стороны Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила, не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel Astra под управлением 41-летнего мужчины. Произошло столкновение, в результате которого травмировались два человека.

У водителя Hyundai медики зафиксировали повреждения связок шейного отдела позвоночника. Пассажиру Opel повезло меньше — у 42-летнего жителя Нижней Салды перелом шейного отдела позвоночника и ушибленная раной левой голени. Оба мужчины госпитализированы в ЦГБ № 2.

Освидетельствование показало, что предполагаемый виновник аварии в момент ДТП был трезв.