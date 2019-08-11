В ДТП под Невьянском пострадал 9-летний ребёнок 

Авария произошла на 295-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В результате ДТП пострадали два человека, в том числе 9-летний ребёнок.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 34-летняя водитель Daewoo Nexia не справилась с управлением и совершила выезд на левую обочину дороги. После этого женщина резко вывернула руль в противоположную сторону, из-за чего произошёл занос автомобиля. Машина съехала в кювет, опрокинулась и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадали пассажиры: 45-летний мужчина и 9-летний мальчик. Они были доставлены в больницу Невьянска. У мужчины диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ребёнка с диагнозами «закрытая черепно-мозговая травма» и «ушиб головного мозга» позже доставили на вертолёте в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Семья ехала из Краснотурьинска в Екатеринбург в гости к родственникам. Благодаря тому, что все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности, удалось избежать тяжких последствий.

В отношении водителя составлен административный материал за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.