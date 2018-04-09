В ДТП под Камышловом погибли шесть человек

В минувшую субботу на 9-м километре трассы Камышлов — Ирбит произошло смертельное ДТП, в котором погибли шесть человек. По данным пресс-службы ГИБДД Свердловской области, в лобовую столкнулись Hyundai Accent и ВАЗ-2115. По предварительным данным, Hyundai ехал из Ирбита в Камышлов, а ВАЗ-2115 — ему навстречу. Представитель ведомства Валерий Горелых уточнил, что в каждой из легковушек погибли по три человека.

«Все погибшие — взрослые люди, — уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Детей, к счастью, в машинах не было. Обе машины с местными номерами. Оба водителя не были злостными нарушителями. Личности погибших уже установили. В “пятнадцатой” погибла семья Чуркиных: мама, папа и их сын Владимир 2000 года рождения. А в Hyundai скончался водитель по имени Илья Крапивин 1996 года рождения, его пассажир Евгений 1991 года рождения, а также женщина по имени Татьяна. Водитель был стажёром полиции. Он обучался в Нижнетагильском центре профессиональной подготовки и приехал на выходные к родственникам».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».