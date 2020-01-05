В ДТП под Ирбитом пострадали четверо взрослых и двухлетняя девочка

Вечером 4 января на 46-м километре дороги Артёмовский — Зайково произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе двухлетняя девочка, сообщает ГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, водитель Toyota Corolla не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Lancer.

«В момент ДТП в автомобиле Mitsubishi на заднем пассажирском сиденье справа находилась двухлетняя девочка, которая перевозилась в детском удерживающем устройстве. Только благодаря этому она не получила серьёзных травм», — отметили в ГИБДД.

Все пострадавшие госпитализированы в ЦГБ города Ирбита. Врачи диагностировали у водителя Toyota закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота, открытый перелом костей таза. Пассажирка автомобиля Toyota также получила многочисленные травмы: тупую травму живота, перелом рёбер слева. У водителя автомобиля Mitsubishi закрытая черепно-мозговая травма, перелом рёбер слева. Пассажирка автомобиля Mitsubishi получила закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота, перелом предплечья слева.