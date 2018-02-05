В ДТП под Берёзовским погибли два человека

На 25-м километре Ржевского тракта лоб в лоб столкнулись УАЗ «Патриот» и Mitsubishi Dion, погибли два человека, сообщили в пресс-службе свердловского УГИБДД.

«4 февраля в 19:00 на 25-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск 47-летний водитель УАЗ "Патриот", следуя со стороны Режа в сторону Берёзовского, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение со встречным Mitsubishi Dion под управлением 51-летнего мужчины», — уточнили в Госавтоинспекции.

В аварии погибли две пассажирки Mitsubishi: 49-летняя женщина, которая сидела на переднем сиденье слева, и 20-летняя девушка, сидевшая сзади слева. Водитель Mitsubishi госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами бедра, челюсти и голени. Водителя УАЗа, ставшего виновником аварии, доставили в больницу в состоянии комы, у него зафиксирован ушиб мозга и закрытая черепно-мозговая травма. 46-летняя пассажирка УАЗа получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы руки и ключицы.