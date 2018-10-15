В ДТП под Алапаевском погибли две женщины

На 16-м километре автодороги Верхняя Синячиха — Махнево — Болотовское в Алапаевском районе области столкнулись два автомобиля ВАЗ-2114, в итоге погибли два человека и пострадали ещё четверо, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.
По предварительной версии, один из водителей ВАЗа выехал на встречную полосу, не выбрав безопасную скорость движения и не принимая во внимание неблагоприятные погодные условия.
«В результате ДТП погибли две женщины-пассажирки из автомобиля, выехавшего на встречку. Водитель этой же машины с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу Алапаевска. Три пассажира из другого транспортного средства также госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь», — поделились в пресс-службе Госавтоинспекции.