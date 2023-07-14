В ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле пострадала 14-летняя девочка

Сегодня, 14 июля, около 11:00 на Вагонке произошло ДТП на улице Алтайская, 35. Как сообщили в дорожной полиции Нижнего Тагила, 19-летний водитель автомобиля Opel Astra, следуя со стороны улицы Юности в сторону улицы Автомобилистов, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате Opel столкнулся с Lada Granta, за рулём которой был 37-летний мужчина. В результате аварии травмы получила 14-летняя девочка-пассажир автомобиля Opel.

Автоинспекторы установили, что за рулём автомобиля находился брат несовершеннолетней девочки. Они направлялись из Верхней Салды в Екатеринбург. Со слов водителя Opel, перед ним резко затормозил автомобиль и он, уходя от столкновения, выехал на полосу встречного движения. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи девочку отпустили домой с ушибом плеча. Ребёнок в момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении и был пристёгнут ремнём безопасности.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что стаж вождения водителя автомобиля Opel составляет 1 год 10 месяцев. С 2022 года мужчина нарушал правила дорожного движения 14 раз. Стаж управления водителя автомобиля Lada составляет 14 лет, за нарушение правил дорожного движения мужчина привлекался к административной ответственности 1 раз. Оба водители были трезвы. По факту ДТП дорожной полицией ведётся дознание.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует начинающим водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными. По возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, тем более если водитель двигается на оживлённой трассе и в салоне его автомобиля находятся дети.​