В ДТП на Вагонке пострадали четыре человека

В прошедшую субботу в Нижнем Тагиле на Вагонке у дома № 108 на улице Круговой водитель ВАЗ-2112 не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21214. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в результате аварии пострадали 4 человека.

«По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112, 34-летний мужчина, при движении со стороны улицы Зари в сторону улицы Юности при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-21214 под управлением 54-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении», — отметили в ГИБДД.

Два водителя и два пассажира автомобилей с травмами различной степени тяжести доставлены в ГАУЗ СО «ЦГБ № 1».

Водитель автомобиля ВАЗ-2112 имеет стаж управления транспортным средством категории В с 2016 года. В течение 2023 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В отношении него составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (ответственность за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и ч. 4 ст. 12.14 КоАП РФ (непредоставление преимущества автомобилю).

На момент аварии оба водителя были трезвы. Пассажиры перевозились без нарушений с использованием ремней безопасности. По факту ДТП проводится проверка.