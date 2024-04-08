В ДТП на улице Металлургов в Нижнем Тагиле пострадал ребёнок

Вечером 5 апреля у дома № 2 на улице Металлургов в Нижнем Тагиле произошло ДТП. По предварительным данным, неустановленный водитель на ВАЗ-21102, двигаясь по улице Металлургов со стороны улицы Шевченко, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 66-летнего мужчины. После ДТП нарушитель покинул место происшествия.

В результате ДТП ушибы получил четырёхлетний мальчик — пассажир автомобиля ВАЗ-2107, после осмотра медиками ребёнок отпущен домой. Отмечается, что малыш перевозился на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве, что позволило избежать более серьёзных травм.

«Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, опросили водителя автомобиля ВАЗ-2107, мужчина сообщил, что автомобиль ВАЗ-21102 двигался в прямом направлении и водитель не пытался уйти от столкновения. После ДТП мужчина выбежал из своего автомобиля, сел в автобус и скрылся с места происшествия, оставив автомобиль на проезжей части. В целях безопасности дорожного движения сотрудниками Госавтоинспекции автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку», — рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В настоящее время автоинспекторы установили водителя автомобиля ВАЗ-21102, им оказался 48-летний местный житель со стажем вождения категории «В» 30 лет. Полицейские составили административный материал по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. В своём объяснении мужчина сообщил, что покинул место ДТП из-за испуга.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.