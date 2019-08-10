В ДТП на улице Бригадной пострадали несколько человек

10 августа около 9:20 авария с пострадавшими произошла на улице Бригадной в Нижнем Тагиле. 47-летний водитель ВАЗ-2114, следуя из центра города на ГГМ, выехал на встречную полосу для обгона.

Навстречу ехал Nissan X-trail под управлением 39-летнего мужчины. Первый не справился с управлением и врезался в Nissan. В результате ДТП два пассажира ВАЗ-2114 были госпитализированы, водители травм не получили.