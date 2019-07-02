В ДТП на Тюменском тракте пострадали пять человек

ГИБДД Талицы проводит проверку обстоятельств ДТП с пятью пострадавшими, среди которых двое детей, сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла накануне на 224-м километре дороги трассы Екатеринбург — Тюмень.

«По предварительным данным, 58-летний водитель Hyundai Accent, стаж вождения которого составляет 32 года, не учёл безопасную дистанцию с впереди идущим ВАЗ-211440, который поворачивал налево», - рассказали в ведомстве.

За рулём отечественного авто был 32-летний водитель. В результате столкновения он получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота. У его 29-летней супруги — переломы обеих голеней. У девочки 10 лет, которая в момент ДТП находилась на заднем пассажирском сидении справа, медики диагностировали компрессионный перелом позвоночника. На переднем пассажирском сидении в бустере находился двухлетний мальчик. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота, спиральную травму.

В Hyundai Accent ехали два человека. Водитель не пострадал, его пассажир — 54-летняя женщина, получила перелом левой лучевой кости без смещения.

На месте происшествия сотрудники ГИБДД составили все процессуальные документы, провели необходимые замеры, опросили очевидцев и участников ДТП. По обстоятельствам данного ДТП начато дознание, по окончании которого будет принято мотивированное решение.