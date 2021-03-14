В ДТП на трассе в Свердловской области погибли три взрослых и два ребёнка (ВИДЕО)

На трассе Екатеринбург — Тюмень легковушка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, двое их которых — дети.
Трагедия произошла около 19 часов на 48-м километре автодороги. Как рассказали в ГИБДД по Свердловской области, автомобиль KIA ехал со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком Volvo. В результате аварии водитель и четыре пассажира легковушки получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до прибытия бригады скорой помощи. Двое детей находились сзади и не были пристёгнуты ремнями безопасности.
«Сотрудники МЧС для предотвращения последующего возгорания автомобилей отключили аккумуляторные батареи, в настоящий момент проводят деблокировку погибших. Для оказания экстренной психологической помощи на месте ДТП работает психолог МЧС. Движение на данном участке затруднено в обоих направлениях, экипажи ДПС направляют автомобилистов в объезд по новому направлению автодороги Екатеринбург — Тюмень. По данному факту представителями МВД проводится проверка, по окончании которой будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметили в ГУ МВД по Свердловской области.