В ДТП на трассе в Свердловской области погибли три взрослых и два ребёнка (ВИДЕО)

На трассе Екатеринбург — Тюмень легковушка столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, двое их которых — дети.

Трагедия произошла около 19 часов на 48-м километре автодороги. Как рассказали в ГИБДД по Свердловской области, автомобиль KIA ехал со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком Volvo.​ В результате аварии водитель и четыре пассажира легковушки получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до прибытия бригады скорой помощи. Двое детей находились сзади и не были пристёгнуты ремнями безопасности.