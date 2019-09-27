В ДТП на трассе в Ивановской области погибли два сотрудника СК

В Ивановской области в результате ДТП погибли два сотрудника регионального управления СК, пишет РИА Новости.

Авария произошла вечером 26 сентября на 146-м километре автодороги Ковров — Кинешма. По данным МВД, водитель 1995 года рождения на Volkswagen Tiguan не справился с управлением и въехал в КамАЗ, который стоял на обочине дороги. В результате ДТП погибли два сотрудника СК, заявили в ведомстве. В сводке полиции говорится, что на месте аварии скончались пассажиры Volkswagen — мужчины 1989 и 1979 годов рождения. Водитель кроссовера доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. В момент ДТП в автомашине КамАЗ находился водитель, мужчина 1990 года рождения, он не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).