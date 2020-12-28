В ДТП на трассе погиб главный врач противотуберкулёзного диспансера Серова

28 декабря в 5 часов утра на 287-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в ДТП погиб главврач серовского противотуберкулёзного диспансера Владимир Павлов. Как сообщили АН «Между строк» в ГИБДД Свердловской области, 36-летний водитель за рулём ВАЗ-21101, двигаясь со стороны Екатеринбурга, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, в котором и находился Владимир Павлов. Медик был на пассажирском сиденье. От полученных травм он скончался на месте.

Обоих водителей с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Новолялинскую городскую больницу. В ходе проведённого освидетельствования опьянения у водителей не установлено.

Владимир Павлов — обладатель звания «Отличник здравоохранения РФ», он руководил противотуберкулёзным диспансером с 1 марта 1994 года.