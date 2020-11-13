В ДТП на трассе под Нижним Тагилом пострадало четыре человека

В ночь на 13 ноября в районе Кушвы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого травмы получили двое взрослых и двое детей. По данным ГИБДД, 30-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2110 и двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Серова, в условиях сильного снегопада выбрал неподходящую скорость, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в кювет. Вместе с ним в автомобиле находились его знакомая и двое её малолетних детей. Все пассажиры были на заднем сиденье автомобиля.

«В результате ДТП двое детей-пассажиров, их мама 1993 г. р. и водитель госпитализированы в Кушвинскую больницу. У 5-летнего мальчика диагностирована ушибленная рана подбородка, в нарушение ПДД ребёнок перевозился без детского удерживающего устройства, был пристёгнут только штатным ремнём безопасности. Годовалой девочке поставлен диагноз "ушибленная рана височной области", она находилась в автолюльке, её пристегнули пятиточечным ремнём безопасности самой люльки, но в салоне автомобиля автолюльку не закрепили», — пояснили в дорожной полиции.

У мамы детей диагностировали перелом пальца на правой руке, водителю поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга».

В ходе выяснения обстоятельств ДТП сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель имеет стаж вождения 10 лет, к административной ответственности только в этом году привлекался 8 раз.

Сотрудниками полиции установлено, что участники аварии являются жителями Екатеринбурга, со слов прибывшего на место отца семейства, за рулём автомобиля находился их друг, который хотел отвезти детей и его супругу в Пермский край к родственникам.

Автоинспекторами в рамках проведения проверки по факту ДТП водитель будет привлечён к ответственности за нарушение правил перевозки детей, также будет рассмотрен вопрос о привлечении матери несовершеннолетних к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».