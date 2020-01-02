В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург скончались два человека

1 января в 15:20 возле города Нижние Серги, на 284 км автодороги Пермь — Екатеринбург, произошла серьёзная авария. Водитель Volvo S70 при движении по кривому участку автодороги не учёл дорожные и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречной автомашиной Toyota Land Cruiser 200.

В результате происшествия 38-летний водитель Volvo и его пассажир, женщина 43 лет, скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи, сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Сотрудниками дорожной инспекции на месте ДТП произведены все необходимые замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности погибших, устанавливаются очевидцы. Ведётся расследование.

Последствия аварии ликвидированы, движение по автодороге Пермь — Екатеринбург не ограничено.