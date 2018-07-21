Пять человек погибли при столкновении двух иномарок в районе посёлка Бисерть на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщает Следственное управление СКР по Свердловской области.

«В результате инцидента погибли, по предварительным данным, пять человек, в том числе несколько детей», — рассказали в ведомстве.

Нижнесергинским межрайонным следственным отделом по данному факту организовано проведение доследственной проверки. В ведомстве отметили, что работа проводится совместно с органами полиции на месте.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, по одной из версий, водитель Volkswagen Polo пошла на обгон фуры Volvo, однако не заметила, что в это время по встречной полосе двигался Lexus.

«Увидев его, женщина предприняла попытку затормозить и вернуться на свою полосу, но допустила столкновение с грузовиком. Volkswagen от удара занесло. Водитель Lexus пытался уйти от удара, но безуспешно. В результате ДТП водитель и четыре пассажира Volkswagen получили несовместимые с жизнью травмы», - рассказал Горелых.

После ДТП на участке трассы было временно ограничено движение для большегрузов. Позже ФКУ «Уралуправтодор» сообщил, что движение транспорта после ДТП полностью восстановлено.