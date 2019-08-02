В ДТП на Ставрополье погибли пять человек

Пять человек погибли и 18 пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Апанасенковском районе Ставрополья, со ссылкой на районную больницу пишет «Интерфакс».

Авария произошла около 2:30 мск на 420-м км автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь: водитель автобуса по пути из Волгограда в Ставрополь выехал на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что 59-летний водитель автобуса мог уснуть за рулём.

Трое пострадавших в аварии находятся в тяжёлом состоянии в реанимации, ещё восемь человек — в состоянии средней тяжести.