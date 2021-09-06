В ДТП на Северном подъезде к Нижнему Тагилу погиб мужчина

Утром 6 сентября в ДТП на втором километре Северного подъезда к Нижнему Тагилу столкнулись ВАЗ-212140 и ВАЗ-2110. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, в аварии погиб 34-летний мужчина — пассажир ВАЗ-2110, ещё четверо человек получили травмы различной степени тяжести.

«67-летний мужчина, водитель автомобиля ВАЗ-212140, следуя по автодороге со стороны улицы Краснознамённой в сторону посёлка Евстюниха, на втором километре при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2110, за рулём которого сидел 46-летний мужчина, который ехал в прямом направлении, и допустил столкновение с транспортным средством», — рассказали в ГИБДД.

На место аварии выезжали три бригады скорой помощи и одна пожарная машина. Водители автомобилей, а также два пассажира ВАЗ-2110 доставлены в больницы. Сейчас по факту ДТП проведут проверку, в ходе которой назовут окончательную причину аварии.