 В ДТП на Серовском тракте погиб человек

Два автомобиля перевернулись на Серовском тракте, в результате ДТП пострадали четыре человека, один погиб, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Авария произошла около шести утра на 335-м км автодороги Екатеринбург - Серов. Водитель 1994 года рождения за рулём Toyota Camry столкнулся с ВАЗ-21099, который ехал впереди.

«После столкновения транспортные средства выбросило с проезжей части на правую обочину, где произошло их опрокидывание. В результате ДТП водитель и четыре пассажира Toyota получили травмы. Позже в больнице один из пассажиров скончался. В отечественном автомобиле никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в Toyota находились две девушки 1997 и 1998 годов рождения, мужчины 1991 и 1992 годов рождения. Позже пассажир 1992 года рождения скончался в больнице. За рулём ВАЗ был мужчина 1969 года рождения. По предварительной версии, водитель Toyota уснул за рулём.